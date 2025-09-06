Stade Français Paris : le calendrier complet de la fin de saison Stade Jean Bouin PARIS samedi 6 septembre 2025.

Après un exercice 2024-2025 difficile, les Stadistes, dans leur antre de Jean Bouin (16e), vont tenter de faire mieux en 2025-2026.

Le programme complet des matchs à domicile

Top 14

Barrages

La Rochelle – dimanche 14 juin, 21 h 05

Grâce à une très belle 3e place en saison régulière de Top 14, le Stade Français a gagné le droit de jouer les barrages du championnat face à La Rochelle. A la clé ? Un ticket pour les demi-finales face à Montpellier !

Du samedi 06 septembre 2025 au samedi 27 juin 2026 :

payant

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-06T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T01:59:59+02:00

Date(s) :

Stade Jean Bouin 26 avenue du Général Sarrail (20-40) 75016 PARIS



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