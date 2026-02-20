Stage animalier adulte Zoo d’Upie Upie

Stage animalier adulte

Zoo d’Upie Quartier Chabeluc Upie Drôme

Tarif : 95 – 95 – 95 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-05-24 17:30:00

Date(s) :

2026-04-12 2026-05-15 2026-05-24

Journée chargée au programme nourrissage et interaction avec les lémuriens, découverte du zoo, animation des perroquets, initiation à la fauconnerie, goûter des pélicans, nourrissage et spectacle des oiseaux .

Zoo d’Upie Quartier Chabeluc Upie 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 84 18 71 zoodupie@gmail.com

English :

A busy day: feeding and interaction with the lemurs, discovery of the zoo, parrot animation, introduction to falconry, pelican snack, bird feeding and show.

