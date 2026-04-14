Stage animalier parent/enfant Autres animaux Zoo d’Upie Upie

Upie

Stage animalier parent/enfant Autres animaux

Zoo d’Upie Quartier Chabeluc Upie Drôme

Tarif : 136 – 136 – 136 EUR

1 adulte et 1 enfant de 6 à 15 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 13:45:00

fin : 2026-08-14 16:45:00

Date(s) :

2026-06-14 2026-07-05 2026-08-07 2026-08-14

Accompagnés de nos soigneurs, venez découvrir le quotidien de nos pensionnaires soins, repas, nettoyage… et apprenez leurs secrets !

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Zoo d’Upie Quartier Chabeluc Upie 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 84 18 71 zoodupie@gmail.com

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English :

Accompanied by our caretakers, come and discover the daily life of our boarders: care, meals, cleaning… and learn their secrets!

L’événement Stage animalier parent/enfant Autres animaux Upie a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme