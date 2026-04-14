Stage animalier parent/enfant Autres animaux Zoo d’Upie Upie
Stage animalier parent/enfant Autres animaux Zoo d’Upie Upie dimanche 14 juin 2026.
Upie
Stage animalier parent/enfant Autres animaux
Zoo d’Upie Quartier Chabeluc Upie Drôme
Tarif : 136 – 136 – 136 EUR
1 adulte et 1 enfant de 6 à 15 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 13:45:00
fin : 2026-08-14 16:45:00
Date(s) :
2026-06-14 2026-07-05 2026-08-07 2026-08-14
Accompagnés de nos soigneurs, venez découvrir le quotidien de nos pensionnaires soins, repas, nettoyage… et apprenez leurs secrets !
.
Zoo d’Upie Quartier Chabeluc Upie 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 84 18 71 zoodupie@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Accompanied by our caretakers, come and discover the daily life of our boarders: care, meals, cleaning… and learn their secrets!
L’événement Stage animalier parent/enfant Autres animaux Upie a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Upie (Drôme)
- Visite guidée Le village d’Upie RDV à la Mairie Upie 20 juin 2026
- Stage animalier parent/enfant Rapaces Zoo d’Upie Upie 7 juillet 2026