Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Stage animalier parent/enfant Autres animaux Zoo d’Upie Upie

Stage animalier parent/enfant Autres animaux Zoo d’Upie Upie dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Zoo d'Upie

Adresse : Quartier Chabeluc

Ville : 26120 Upie

Département : Drôme

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 13:45:00

Tarif : 136 136 136 1 adulte et 1 enfant de 6 à 15 ans

Upie

Stage animalier parent/enfant Autres animaux

Zoo d’Upie Quartier Chabeluc Upie Drôme

Tarif : 136 – 136 – 136 EUR

1 adulte et 1 enfant de 6 à 15 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 13:45:00
fin : 2026-08-14 16:45:00

Date(s) :
2026-06-14 2026-07-05 2026-08-07 2026-08-14

Accompagnés de nos soigneurs, venez découvrir le quotidien de nos pensionnaires soins, repas, nettoyage… et apprenez leurs secrets !
  .

Zoo d’Upie Quartier Chabeluc Upie 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 84 18 71  zoodupie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Accompanied by our caretakers, come and discover the daily life of our boarders: care, meals, cleaning… and learn their secrets!

L’événement Stage animalier parent/enfant Autres animaux Upie a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme

À voir aussi à Upie (Drôme)