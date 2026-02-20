Stage animalier enfant Mini plume Zoo d’Upie Upie

Stage animalier enfant Mini plume Zoo d’Upie Upie dimanche 8 mars 2026.

Stage animalier enfant Mini plume

Zoo d’Upie Quartier Chabeluc Upie Drôme

Tarif : 58 – 58 – 58 EUR

Binôme 1 adulte + 1 enfant de 4 à 5 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 13:45:00
fin : 2026-04-11 15:45:00

Date(s) :
2026-03-08 2026-03-29 2026-04-11 2026-04-15 2026-04-25 2026-05-10 2026-05-23

Vous êtes encadrés par un animateur animalier
– Découvrir et nourrir les animaux de la mini ferme et du poulailler
– Apprendre à tenir un petit rapace
– Rencontre avec des tortues
– Rencontre avec les conures
  .

Zoo d’Upie Quartier Chabeluc Upie 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 84 18 71  zoodupie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

You will be supervised by an animal animator:
– Discover and feed the animals on the mini farm and in the henhouse
– Learn how to hold a small bird of prey
– Meet turtles
– Meet the conures

L’événement Stage animalier enfant Mini plume Upie a été mis à jour le 2026-02-20 par Valence Romans Tourisme