Stage animalier enfant Mini plume Zoo d’Upie Upie

Stage animalier enfant Mini plume

Zoo d’Upie Quartier Chabeluc Upie Drôme

Tarif : 58 – 58 – 58 EUR

Binôme 1 adulte + 1 enfant de 4 à 5 ans

Date :

Début : 2026-03-08 13:45:00

fin : 2026-04-11 15:45:00

Date(s) :

2026-03-08 2026-03-29 2026-04-11 2026-04-15 2026-04-25 2026-05-10 2026-05-23

Vous êtes encadrés par un animateur animalier

– Découvrir et nourrir les animaux de la mini ferme et du poulailler

– Apprendre à tenir un petit rapace

– Rencontre avec des tortues

– Rencontre avec les conures

.

Zoo d’Upie Quartier Chabeluc Upie 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 84 18 71 zoodupie@gmail.com

English :

You will be supervised by an animal animator:

– Discover and feed the animals on the mini farm and in the henhouse

– Learn how to hold a small bird of prey

– Meet turtles

– Meet the conures

