Visite guidée Le village d’Upie RDV à la Mairie Upie

Visite guidée Le village d’Upie

RDV à la Mairie 1 rue de la Mairie Upie Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:30:00

fin : 2026-06-20 10:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Pleines de charme, les ruelles d’Upie s’enroulent autour du mont Miery. Découvrez l’histoire de ce village circulaire et celle de son église bâtie sur les ruines d’un ancien château.

RDV à la Mairie 1 rue de la Mairie Upie 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

Upie?s charming little streets wind around Mount Miery. Discover the history of this circular village and its church, built on the ruins of an ancient castle.

