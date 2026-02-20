Stage animalier enfant Zoo d’Upie Upie
Stage animalier enfant Zoo d’Upie Upie samedi 7 mars 2026.
Stage animalier enfant
Zoo d’Upie Quartier Chabeluc Upie Drôme
Tarif : 68 – 68 – 68 EUR
1 enfant de 8 à 15 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 13:45:00
fin : 2026-05-24 16:45:00
Date(s) :
2026-03-07 2026-03-29 2026-04-08 2026-04-13 2026-04-19 2026-04-25 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-24
Encadrés par un animateur animalier, vos enfants vous pouvoir
– Douche des Tortues rayonnées de Madagascar
– Nourrissage et interaction avec les Lémuriens
– Interaction avec les Tatous
– Découverte des autres tortues du parc
– Nourrissage des Suricates
Zoo d’Upie Quartier Chabeluc Upie 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 84 18 71 zoodupie@gmail.com

English :
Supervised by an animal animator, your children will be able to
– Shower Madagascar’s Radiated Tortoises
– Feed and interact with lemurs
– Interact with armadillos
– Discover the park’s other turtles
– Feeding the meerkats
