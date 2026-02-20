Stage animalier enfant Zoo d’Upie Upie

Stage animalier enfant

Zoo d’Upie Quartier Chabeluc Upie Drôme

Tarif : 68 – 68 – 68 EUR

1 enfant de 8 à 15 ans

Date :

Début : 2026-03-07 13:45:00

fin : 2026-05-24 16:45:00

Date(s) :

2026-03-07 2026-03-29 2026-04-08 2026-04-13 2026-04-19 2026-04-25 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-24

Encadrés par un animateur animalier, vos enfants vous pouvoir

– Douche des Tortues rayonnées de Madagascar

– Nourrissage et interaction avec les Lémuriens

– Interaction avec les Tatous

– Découverte des autres tortues du parc

– Nourrissage des Suricates

.

Zoo d’Upie Quartier Chabeluc Upie 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 84 18 71 zoodupie@gmail.com

English :

Supervised by an animal animator, your children will be able to

– Shower Madagascar’s Radiated Tortoises

– Feed and interact with lemurs

– Interact with armadillos

– Discover the park’s other turtles

– Feeding the meerkats

L’événement Stage animalier enfant Upie a été mis à jour le 2026-02-20 par Valence Romans Tourisme