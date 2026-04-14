Stage animalier parent/enfant Rapaces Zoo d’Upie Upie
Stage animalier parent/enfant Rapaces Zoo d’Upie Upie mardi 7 juillet 2026.
Upie
Stage animalier parent/enfant Rapaces
Zoo d’Upie Quartier Chabeluc Upie Drôme
Tarif : 136 – 136 – 136 EUR
1 adulte + 1 enfant de 6 à 15 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-07-28 17:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-28 2026-08-08
Vous êtes encadrés par un animateur animalier
– Nourrissage des oiseaux carnivores du parc,
– Initiation à la fauconnerie,
– Découvrir ce qu’est un jet pour tenir les oiseaux au poing (l’enfant repart avec son jet),
– Spectacle de rapaces.
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Zoo d’Upie Quartier Chabeluc Upie 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 84 18 71 zoodupie@gmail.com
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English :
You will be supervised by an animal guide:
– Feeding the park’s carnivorous birds,
– Introduction to falconry,
– Discover what a jet is to hold birds in the fist (children leave with their own jet),
– Birds of prey show.
L’événement Stage animalier parent/enfant Rapaces Upie a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme