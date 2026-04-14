Stage animalier parent/enfant Rapaces Zoo d’Upie Upie

Upie

Stage animalier parent/enfant Rapaces

Zoo d’Upie Quartier Chabeluc Upie Drôme

Tarif : 136 – 136 – 136 EUR

1 adulte + 1 enfant de 6 à 15 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-07-28 17:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-28 2026-08-08

Vous êtes encadrés par un animateur animalier

– Nourrissage des oiseaux carnivores du parc,

– Initiation à la fauconnerie,

– Découvrir ce qu’est un jet pour tenir les oiseaux au poing (l’enfant repart avec son jet),

– Spectacle de rapaces.

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Zoo d’Upie Quartier Chabeluc Upie 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 84 18 71 zoodupie@gmail.com

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English :

You will be supervised by an animal guide:

– Feeding the park’s carnivorous birds,

– Introduction to falconry,

– Discover what a jet is to hold birds in the fist (children leave with their own jet),

– Birds of prey show.

L’événement Stage animalier parent/enfant Rapaces Upie a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme