Stage Aquarelle SAMPAIX Paris

Informations pratiques

Le lavis est une teinte détrempée par le moyen d’eau (encre, aquarelle…) et le plus souvent monochrome. Il s’agira lors de ce stage de pratiquer le lavis dans un premier temps en version monochrome puis dans un second temps en version polychrome.

Le principe consistera en la pose de couches de lavis (avec parfois une fusion entre plusieurs valeurs ou plusieurs teintes) avec séchage entre les couches successives afin d’obtenir un résultat vibrant et profond.

La matière aquarelle (fluidité/teinte, maîtrise/aléatoire), le liquide, le geste, l’outil, le support, la transparence seront expérimentés avant de passer à des sujets (proposés par l’intervenante ou apportés par les participant-e-s selon les cas et à voir au jour le jour pendant le stage).

Le lavis monochrome au-delà de la technique, du geste, du temps de dessin et du support permettra d’apprécier les valeurs, la lumière, de les analyser puis de les transcrire au moyen du lavis.

La deuxième partie de ce stage sera consacrée au lavis polychrome où il s’agira de garder en mémoire l’exploration des séances précédentes en y ajoutant un nouveau paramètre : les couleurs.

Il est important de noter que la pratique se fera toujours directement au pinceau (donc sans tracé préalable au crayon).

Du lavis aquarelle monochrome au lavis aquarelle polychrome d’après nature



À partir de 16 ans, débutants acceptés avec un prérequis : avoir un peu d’expérience en dessin (analyse du volume, des valeurs entre autres)

Du mardi 08 septembre 2026 au samedi 12 septembre 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 18h00

payant

Tarif : 330 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages)

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-08T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-12T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-08T14:00:00+02:00_2026-09-08T18:00:00+02:00;2026-09-09T14:00:00+02:00_2026-09-09T18:00:00+02:00;2026-09-10T14:00:00+02:00_2026-09-10T18:00:00+02:00;2026-09-11T14:00:00+02:00_2026-09-11T18:00:00+02:00;2026-09-12T14:00:00+02:00_2026-09-12T18:00:00+02:00

SAMPAIX 28, rue Lucien Sampaix 75010 Paris

https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 inscriptions@paris-ateliers.org



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