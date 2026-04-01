Stage Bachata Salle Marie Laurent Tulle

Tulle

Stage Bachata

Salle Marie Laurent 19 Avenue Alsace Lorraine Tulle Corrèze

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 18:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Stage bachata organisé par Acti’vfit sante avec Olivier Billard 18h30 cours débutant 19h30 cours intermédiaire Sur réservation – .

Salle Marie Laurent 19 Avenue Alsace Lorraine Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 05 92 36 activfitsante@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage Bachata

L’événement Stage Bachata Tulle a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze