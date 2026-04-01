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Stage Bachata Salle Marie Laurent Tulle

Stage Bachata Salle Marie Laurent Tulle

Stage Bachata Salle Marie Laurent Tulle samedi 25 avril 2026.

Lieu : Salle Marie Laurent

Adresse : 19 Avenue Alsace Lorraine

Ville : 19000 Tulle

Département : Corrèze

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 5 Tarif de base plein tarif

Tulle

Stage Bachata

Salle Marie Laurent 19 Avenue Alsace Lorraine Tulle Corrèze

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 18:00:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Stage bachata organisé par Acti’vfit sante avec Olivier Billard 18h30 cours débutant 19h30 cours intermédiaire Sur réservation –   .

Salle Marie Laurent 19 Avenue Alsace Lorraine Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 05 92 36  activfitsante@gmail.com

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English : Stage Bachata

L’événement Stage Bachata Tulle a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

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