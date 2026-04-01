Stage Bachata Salle Marie Laurent Tulle
Stage Bachata Salle Marie Laurent Tulle samedi 25 avril 2026.
Tulle
Stage Bachata
Salle Marie Laurent 19 Avenue Alsace Lorraine Tulle Corrèze
Tarif : – – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 18:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Stage bachata organisé par Acti’vfit sante avec Olivier Billard 18h30 cours débutant 19h30 cours intermédiaire Sur réservation – .
Salle Marie Laurent 19 Avenue Alsace Lorraine Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 05 92 36 activfitsante@gmail.com
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English : Stage Bachata
L’événement Stage Bachata Tulle a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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