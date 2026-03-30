Stage BD Manga Centre Paris Anim’ Rébeval PARIS

Bande dessinée japonaise, vous découvrirez dans cet atelier la technique du dessin et du scénario pour réaliser votre propre manga.

Stage pour réaliser sa propre bande dessinée manga.

Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h30 à 12h30

payant

Tarif :

– de 26 ans 2,70 euros de l’heure

Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 13 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T13:30:00+02:00

fin : 2026-04-24T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T10:30:00+02:00_2026-04-20T12:30:00+02:00;2026-04-21T10:30:00+02:00_2026-04-21T12:30:00+02:00;2026-04-22T10:30:00+02:00_2026-04-22T12:30:00+02:00;2026-04-23T10:30:00+02:00_2026-04-23T12:30:00+02:00;2026-04-24T10:30:00+02:00_2026-04-24T12:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Rébeval 36 rue Rébeval 75019 PARIS

+33153389065 rebeval@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval



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