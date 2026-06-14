Stage BD – Théâtre « Ma BD prend vie ! » Centre Paris Anim’ Rébeval PARIS
Stage BD – Théâtre « Ma BD prend vie ! » Centre Paris Anim’ Rébeval PARIS lundi 6 juillet 2026.
Des planches… aux planches.
Lors de ce stage, nous créerons des histoires, des
personnages, des émotions en bande-dessinées… et au théâtre !
Les participant.es apprendront l’art théâtral le matin
puis l’art de la bande-dessinée l’après-midi, tout en puisant dans leur
imagination. Apprendre à dessiner, à créer ses bulles, ses cases, ses histoires
puis les jouer ensuite.
La BD qu’ils dessineront prendra vie au théâtre et
inversement, dans un dialogue commun.
Et le vendredi, chaque participant.e pourra montrer son
double travail au plus grand nombre !
Stage pour réaliser sa propre bande dessinée qui sera ensuite mise en scène.
Du lundi 06 juillet 2026 au vendredi 10 juillet 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h30 à 16h30
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h30 à 12h30
payant
Moins de 26 ans : 2,70 euros de l’heure.
Public enfants et jeunes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-06T13:30:00+02:00
fin : 2026-07-10T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-06T10:30:00+02:00_2026-07-06T12:30:00+02:00;2026-07-06T14:30:00+02:00_2026-07-06T16:30:00+02:00;2026-07-07T10:30:00+02:00_2026-07-07T12:30:00+02:00;2026-07-07T14:30:00+02:00_2026-07-07T16:30:00+02:00;2026-07-08T10:30:00+02:00_2026-07-08T12:30:00+02:00;2026-07-08T14:30:00+02:00_2026-07-08T16:30:00+02:00;2026-07-09T10:30:00+02:00_2026-07-09T12:30:00+02:00;2026-07-09T14:30:00+02:00_2026-07-09T16:30:00+02:00;2026-07-10T10:30:00+02:00_2026-07-10T12:30:00+02:00;2026-07-10T14:30:00+02:00_2026-07-10T16:30:00+02:00
Centre Paris Anim’ Rébeval 36 rue Rébeval 75019 PARIS
+33153389065 rebeval@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval
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