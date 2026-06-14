Des planches… aux planches.

Lors de ce stage, nous créerons des histoires, des

personnages, des émotions en bande-dessinées… et au théâtre !

Les participant.es apprendront l’art théâtral le matin

puis l’art de la bande-dessinée l’après-midi, tout en puisant dans leur

imagination. Apprendre à dessiner, à créer ses bulles, ses cases, ses histoires

puis les jouer ensuite.

La BD qu’ils dessineront prendra vie au théâtre et

inversement, dans un dialogue commun.

Et le vendredi, chaque participant.e pourra montrer son

double travail au plus grand nombre !

Stage pour réaliser sa propre bande dessinée qui sera ensuite mise en scène.

Du lundi 06 juillet 2026 au vendredi 10 juillet 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h30 à 16h30

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h30 à 12h30

payant

Moins de 26 ans : 2,70 euros de l’heure.

Public enfants et jeunes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-06T13:30:00+02:00

fin : 2026-07-10T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-06T10:30:00+02:00_2026-07-06T12:30:00+02:00;2026-07-06T14:30:00+02:00_2026-07-06T16:30:00+02:00;2026-07-07T10:30:00+02:00_2026-07-07T12:30:00+02:00;2026-07-07T14:30:00+02:00_2026-07-07T16:30:00+02:00;2026-07-08T10:30:00+02:00_2026-07-08T12:30:00+02:00;2026-07-08T14:30:00+02:00_2026-07-08T16:30:00+02:00;2026-07-09T10:30:00+02:00_2026-07-09T12:30:00+02:00;2026-07-09T14:30:00+02:00_2026-07-09T16:30:00+02:00;2026-07-10T10:30:00+02:00_2026-07-10T12:30:00+02:00;2026-07-10T14:30:00+02:00_2026-07-10T16:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Rébeval 36 rue Rébeval 75019 PARIS

+33153389065 rebeval@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval



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