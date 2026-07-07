Stage Bollywood Vernon
mercredi 8 juillet 2026 · Vernon
Informations pratiques
Vernon
Stage Bollywood
20 chemin du Virolet Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 19:00:00
fin : 2026-07-08 20:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Venez découvrir un mix entre la danse orientale et le Bollywood.
Nous y verrons un peu de technique et une petite chorégraphie.
Moment sympa en perspective.
Nombre de places limitées.
Réservation auprès de kool N the dance. .
20 chemin du Virolet Vernon 27200 Eure Normandie +33 7 67 02 86 24 koolnthedance@gmail.com
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English : Stage Bollywood
L’événement Stage Bollywood Vernon a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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