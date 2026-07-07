Informations pratiques

Vernon

Stage Bollywood

20 chemin du Virolet Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 19:00:00

fin : 2026-07-08 20:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Venez découvrir un mix entre la danse orientale et le Bollywood.

Nous y verrons un peu de technique et une petite chorégraphie.

Moment sympa en perspective.

Nombre de places limitées.

Réservation auprès de kool N the dance. .

20 chemin du Virolet Vernon 27200 Eure Normandie +33 7 67 02 86 24 koolnthedance@gmail.com

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English : Stage Bollywood

L’événement Stage Bollywood Vernon a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération