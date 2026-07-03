STAGE BRODERIE A L’AIGUILLE Atelier VIADUC DES ARTS Paris

Informations pratiques

Ce stage est une initiation à la broderie à l’aiguille sur la thématique de la nature. Venez vous initier à la broderie main, en apprenant des premiers points pour ensuite donner vie à une création s’inspirant de la nature. Pour la confectionner, vous serez amené à détourner le support afin que votre broderie devienne 3D et donne vie à une sculpture textile. Vous serez libre de choisir les matières, les couleurs et les fils afin de répondre à cette thématique. Chacun repartira avec sa propre création brodée, une pièce unique à offrir ou à exposer chez soi.

Jour 1 : La première journée sera consacrée à la découverte de la broderie à l’aiguille. Elle permettra de se familiariser avec plusieurs points afin d’explorer les possibilités que la broderie main peut offrir. Le déroulé de la journée suivra ces différentes étapes :

– Introduction et présentation du programme des trois jours

– Apprentissage de points de broderie à l’aiguille

Jour 2 : La seconde journée se divisera en deux :

– La matinée vous continuerez l’apprentissage de points.

– L’après-midi se consacrera à la réflexion et à la confection de votre sculpture textile. Celle-ci prendra la forme que vous voulez, l’idée étant d’appliquer ce qui vous a été appris à un objet en 3D avec pour thématique : la nature.

Jour 3 : La troisième journée sera la continuité de la deuxième et vous servira à peaufiner votre sculpture

Stage Broderie à l’aiguille | Fil & Nature

Du mercredi 02 septembre 2026 au vendredi 04 septembre 2026 :

payant

Tarif : 300 € (Les inscrits de Paris Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-02T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Atelier VIADUC DES ARTS 35, avenue Daumesnil 75012 Paris

https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 inscription@paris-ateliers.org



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