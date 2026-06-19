STAGE CARNETS DE VOYAGE Ateliers ÉRARD Paris

Objectif du stage :

Aborder toutes les grandes thématiques du carnet de voyage en corrélant les formes de dessin et d’écriture.

Les séances d’écriture invitent les participants à travailler sur le texte, à l’approfondir mais aussi à tester de nouvelles formes et de nouveaux styles. Le texte court sera privilégié, du fait du format propre au Carnet de voyage, comme avec le haïku (forme poétique japonaise qui s’attache aux sensations), l’inventaire, le travail sur les sens (odeurs, couleurs, toucher, bruits…).

D’autres thématiques pourront être abordées comme l’espace public avec une recherche sur les dialogues ou encore un travail sur l’atmosphère en abordant le polar.

Déroulement :

La première journée sera consacrée à la présentation du stage et aux premiers échanges autour des questions liées à la création d’un carnet de voyage : mise en page, outils graphiques, etc. en s’appuyant sur des exemples concrets (carnets, publications diverses, BD…) et proposerons des premiers exercices.

Les journées suivantes alterneront travail du dessin et séance d’écriture.

La dernière demi-journée sera consacrée aux finitions et aux échanges autour des travaux réalisés pendant la semaine.

A apporter : un cahier de brouillon et de quoi écrire.

Intervenants : Virginie Sengès / Florent Mulot

Nombre de places : 16 personnes

Tarif : 450 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Tarif en Formation Professionnelle : 1200€ TTC

Dates : du 06 au 10 Juillet 2026

Horaires : de 10h à 17h, avec une pause déjeuner entre 13h et 14h.

Informations et inscriptions sur public@paris-ateliers.org ou au 01 44 61 87 80.

Ce stage proposera une découverte du carnet de voyage au travers du dessin et de l’écriture.



Le stage se déroulera principalement en extérieur, mais aussi en intérieur, notamment pour certaines séances d’écriture.



Techniques utilisées en dessin : crayon, feutres (feutres à billes, feutres pinceaux,etc), bic quatre couleurs ou encore aquarelle.

Du lundi 06 juillet 2026 au vendredi 10 juillet 2026 :

payant

Tarif : 450 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-06T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-11T01:59:59+02:00

Date(s) :

Ateliers ÉRARD 30, rue Erard 75012 Paris

https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 inscriptions@paris-ateliers.org



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