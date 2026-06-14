Stage Cascades Centre Paris Anim’ Rébeval PARIS
Stage Cascades Centre Paris Anim’ Rébeval PARIS lundi 20 juillet 2026.
Découvrez l’univers de la cascade à travers des activités ludiques et sécurisées. Les participants apprennent les bases des chutes, des acrobaties et des chorégraphies de combat tout en développant leur confiance, leur coordination et leur expression corporelle. Le stage se conclut par la présentation d’une courte scène mettant en valeur les techniques apprises dans une ambiance dynamique et conviviale.
Les enfants apprennent les bases de la cascade physique.
Du lundi 20 juillet 2026 au vendredi 24 juillet 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h30 à 12h00
payant
Tarif 2,70 euros de l’heure.
Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 11 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-20T13:30:00+02:00
fin : 2026-07-24T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-20T10:30:00+02:00_2026-07-20T12:00:00+02:00;2026-07-21T10:30:00+02:00_2026-07-21T12:00:00+02:00;2026-07-22T10:30:00+02:00_2026-07-22T12:00:00+02:00;2026-07-23T10:30:00+02:00_2026-07-23T12:00:00+02:00;2026-07-24T10:30:00+02:00_2026-07-24T12:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Rébeval 36 rue Rébeval 75019 PARIS
https://ligueo.ligueparis.org/ +33153389065 rebeval@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval
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