Stage céramique ( poterie ) Week-end Atelier Au grès des empreintes Saint-Cybardeaux

Stage céramique ( poterie ) Week-end

Atelier Au grès des empreintes 18, RTE de PLAISANCE Saint-Cybardeaux Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:30:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Venez goûter au plaisir de modeler la terre. Un moment créatif et convivial pour apprendre des techniques de modelage de l’argile et créer des objets faits de ses mains

.

Atelier Au grès des empreintes 18, RTE de PLAISANCE Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 91 33 48 sophie@cyboulot.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy the pleasure of modeling clay. A creative and convivial moment to learn clay modelling techniques and create objects with your own hands

L’événement Stage céramique ( poterie ) Week-end Saint-Cybardeaux a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme du Rouillacais