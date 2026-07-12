Stage cirque 6-10 ans pendant les vacances d’été RueWATT PARIS
lundi 5 juillet 2027 · RueWATT · PARIS
Informations pratiques
Pour les 6/10 ans
De 10h30 à 12h30
Au
sein d’un groupe d’enfants de ton âge, tu pourras laisser libre cours à
ta créativité et à ton imaginaire. Tu seras accompagné·e par un ou une
artiste de cirque professionnelle sur qui tu pourras compter pour
t’apprendre différentes techniques et t’aider à réaliser les exercices.
Nous partirons à la découverte du vocabulaire du monde du cirque et nous
explorerons ensemble son histoire et ses esthétiques.
Le dernier
jour du stage, tu pourras inviter ta famille et tes proches à venir te
voir. Tu leur présenteras, sous la forme d’un court spectacle, tout le
travail que tu auras réalisé pendant cette semaine.
Rejoins la troupe !
Pendant une semaine, viens t’initier aux arts du cirque : acrobatie, immersion aérienne, porté, équilibre, jonglage.
Du lundi 05 juillet 2027 au vendredi 09 juillet 2027 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h30 à 12h30
payant
135 euros la semaine.
Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-07-05T13:30:00+02:00
fin : 2027-07-09T15:30:00+02:00
Date(s) : 2027-07-05T10:30:00+02:00_2027-07-05T12:30:00+02:00;2027-07-06T10:30:00+02:00_2027-07-06T12:30:00+02:00;2027-07-07T10:30:00+02:00_2027-07-07T12:30:00+02:00;2027-07-08T10:30:00+02:00_2027-07-08T12:30:00+02:00;2027-07-09T10:30:00+02:00_2027-07-09T12:30:00+02:00
RueWATT 18 rue WATT 75013 PARIS
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