Stage cirque 6-10 ans pendant les vacances d’été RueWATT PARIS

Informations pratiques

Pour les 6/10 ans

De 10h30 à 12h30

Au

sein d’un groupe d’enfants de ton âge, tu pourras laisser libre cours à

ta créativité et à ton imaginaire. Tu seras accompagné·e par un ou une

artiste de cirque professionnelle sur qui tu pourras compter pour

t’apprendre différentes techniques et t’aider à réaliser les exercices.

Nous partirons à la découverte du vocabulaire du monde du cirque et nous

explorerons ensemble son histoire et ses esthétiques.

Le dernier

jour du stage, tu pourras inviter ta famille et tes proches à venir te

voir. Tu leur présenteras, sous la forme d’un court spectacle, tout le

travail que tu auras réalisé pendant cette semaine.

Rejoins la troupe !

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Pendant une semaine, viens t’initier aux arts du cirque : acrobatie, immersion aérienne, porté, équilibre, jonglage.

Du lundi 05 juillet 2027 au vendredi 09 juillet 2027 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h30 à 12h30

payant

135 euros la semaine.

Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-07-05T13:30:00+02:00

fin : 2027-07-09T15:30:00+02:00

Date(s) : 2027-07-05T10:30:00+02:00_2027-07-05T12:30:00+02:00;2027-07-06T10:30:00+02:00_2027-07-06T12:30:00+02:00;2027-07-07T10:30:00+02:00_2027-07-07T12:30:00+02:00;2027-07-08T10:30:00+02:00_2027-07-08T12:30:00+02:00;2027-07-09T10:30:00+02:00_2027-07-09T12:30:00+02:00

RueWATT 18 rue WATT 75013 PARIS

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