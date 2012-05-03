[STAGE CIRQUE ENFANTS] Stages enfants – Vacances de printemps, Le cirque du bout du monde, Lille

Informations pratiques

[STAGE CIRQUE ENFANTS] Stages enfants – Vacances de printemps 19 – 23 avril 2027 Le cirque du bout du monde Nord

Sur inscriptions (à partir du 12 mars)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-19T09:30:00+02:00 – 2027-04-19T12:00:00+02:00

Fin : 2027-04-23T14:00:00+02:00 – 2027-04-23T17:00:00+02:00

12 mars : ouverture des inscriptions

Vacances de printemps 2027

Du 19 au 23 avril

3-5 ans 9h30-12h

6-12 ans 14h-17h

Du 26 au 30 avril

3-5 ans 9h30-12h

6-12 ans 14h-17h

6-12 ans 9h30-17h

Avant toute inscription, munissez vous de votre Quotient familial (ou avis d’imposition). Merci de vous inscrire sur le bon Quotient Familial, les dossiers sont vérifiés.

La décharge de santé se trouve désormais dans le lien de l’inscription.

Aucun remboursement ne sera octroyé sauf sur envoi par mail d’un certificat médical AVANT le début du stage à contact@lecirqueduboutdumonde.fr

Le cirque du bout du monde 2 Bis rue courmont Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 0320884831 http://lecirqueduboutdumonde.fr/ https://www.facebook.com/lecirqueduboutdumonde/ [{« type »: « link », « value »: « https://lecirqueduboutdumonde.fr/cours-adherents/stages/ »}] [{« link »: « mailto:contact@lecirqueduboutdumonde.fr »}] L’association vise à la promotion et au développement des arts du cirque, cela passe par plusieurs chemins, la pratique artistique en elle-même, mais également la découverte de spectacles, la rencontre entre les publics et les équipes artistiques entre autre chose.

Le Cirque du Bout du Monde souhaite ainsi la mise en place d’un parcours permettant à la population de découvrir de manière relativement approfondie les arts du cirque et plus largement les arts de la scène, mais aussi de devenir des amateurs actifs, exigeants et curieux.

Stages cirque enfants – Vacances de printemps

Le Cirque du Bout du Monde