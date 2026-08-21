[STAGE CIRQUE ENFANTS] Stages enfants – Vacances d’hiver, Le cirque du bout du monde, Lille

lundi 22 février 2027 · Le cirque du bout du monde · Lille

Informations pratiques

[STAGE CIRQUE ENFANTS] Stages enfants – Vacances d’hiver 22 – 26 février 2027 Le cirque du bout du monde Nord

Sur inscriptions (à partir du 15 Janvier)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-22T09:30:00+01:00 – 2027-02-22T12:00:00+01:00

Fin : 2027-02-26T14:00:00+01:00 – 2027-02-26T17:00:00+01:00

15 Janvier : ouverture des inscriptions

Vacances d’hiver 2027

Du 22 au 26 février

3-5 ans 9h30-12h

6-12 ans 14h-17h

12-17 ans 14h-17h (avec le flow – break et acrobatie)

Du 1er au 5 mars

3-5 ans 9h30-12h

6-12 ans 14h-17h

6-12 ans 9h30-17h

12-15 ans 17h30 – 20h30

(Workshop Ados – Soirées approfondissement d’une technique par soir du lundi au jeudi : rouleau américain, acro danse, fil de fer, tissus aérien).

Le cirque du bout du monde 2 Bis rue courmont Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 0320884831 http://lecirqueduboutdumonde.fr/ https://www.facebook.com/lecirqueduboutdumonde/ [{« type »: « link », « value »: « https://lecirqueduboutdumonde.fr/cours-adherents/stages/ »}] L’association vise à la promotion et au développement des arts du cirque, cela passe par plusieurs chemins, la pratique artistique en elle-même, mais également la découverte de spectacles, la rencontre entre les publics et les équipes artistiques entre autre chose.

Le Cirque du Bout du Monde souhaite ainsi la mise en place d’un parcours permettant à la population de découvrir de manière relativement approfondie les arts du cirque et plus largement les arts de la scène, mais aussi de devenir des amateurs actifs, exigeants et curieux.

Stages cirque enfants – Vacances d’hiver

Le Cirque du Bout du Monde