Stage cirque pour les enfants pendant les vacances de février RueWATT Paris
lundi 8 février 2027 · RueWATT · Paris
Informations pratiques
Pour les 6/10 ans
Pendant une semaine, initiation aux arts du cirque : acrobatie, trapèze, porté, équilibre, jonglage.
Au sein d’un groupe d’enfants de ton âge, tu pourras laisser libre cours à ta créativité et à ton imaginaire.
Tu
seras accompagné·e par un·e artiste de cirque professionnel·le, sur qui
tu pourras compter pour t’apprendre différentes techniques et t’aider à
réaliser les exercices.
Nous partirons à la découverte du vocabulaire du monde du cirque et nous explorerons ensemble son histoire et ses esthétiques.
Le
dernier jour du stage, tu pourras inviter ta famille et tes proches à
venir te voir. Tu leur présenteras, sous la forme d’un court spectacle,
tout le travail que tu auras réalisé pendant cette semaine.
Rejoins la troupe !
Une semaine d’initiation aux arts du cirque du 8 au 12 février 2026.
Du lundi 08 février 2027 au vendredi 12 février 2027 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h30 à 12h30
payant
135 euros la semaine.
Public enfants. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-02-08T11:30:00+01:00
fin : 2027-02-12T13:30:00+01:00
Date(s) : 2027-02-08T10:30:00+02:00_2027-02-08T12:30:00+02:00;2027-02-09T10:30:00+02:00_2027-02-09T12:30:00+02:00;2027-02-10T10:30:00+02:00_2027-02-10T12:30:00+02:00;2027-02-11T10:30:00+02:00_2027-02-11T12:30:00+02:00;2027-02-12T10:30:00+02:00_2027-02-12T12:30:00+02:00
RueWATT 18, rue WATT 75013 Paris
https://www.2r2c.coop/2r2cms/ateliers-intro/stage-cirque-vacances-dhiver-2027 +33146223371 reservation@2r2c.coop https://www.facebook.com/de.decirque/ https://www.facebook.com/de.decirque/
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