UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · PARIS

Stage cirque pour les enfants pendant les vacances de printemps RueWATT PARIS

lundi 5 avril 2027 · RueWATT · PARIS

Stage cirque pour les enfants pendant les vacances de printemps RueWATT PARIS

Informations pratiques

Début
lundi 5 avril 2027
Fin
vendredi 9 avril 2027
Lieu
RueWATT
Adresse
18 rue WATT
Ville
75013 PARIS
Département
Paris
Tarif
<p>135 euros la semaine</p>

Pour les 6/10 ans
De 10h30 à 12h30

Au sein du groupe, les enfants pourront laisser libre cours à leur
créativité et à leur imaginaire. Iels seront accompagné·es par un·e artiste de cirque professionnel·le sur qui iels pourront compter pour apprendre différentes techniques et réaliser les exercices.
Nous partirons à la découverte du vocabulaire du monde du cirque et nous explorerons ensemble son histoire et ses esthétiques.

Le dernier jour du stage, les enfants proposeront une restitution sous forme d’un court spectacle qui présente le travail réalisé durant la semaine et à laquelle les proches sont invité·es.

Télécharger la brochure

Une semaine d’initiation aux arts du cirque : immersion aérienne, jeux d’équilibre, quelques notes de manipulation d’objet, portés…
Du lundi 05 avril 2027 au vendredi 09 avril 2027 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h30 à 12h30
payant

135 euros la semaine

Public enfants. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-04-05T13:30:00+02:00
fin : 2027-04-09T15:30:00+02:00
Date(s) : 2027-04-05T10:30:00+02:00_2027-04-05T12:30:00+02:00;2027-04-06T10:30:00+02:00_2027-04-06T12:30:00+02:00;2027-04-07T10:30:00+02:00_2027-04-07T12:30:00+02:00;2027-04-08T10:30:00+02:00_2027-04-08T12:30:00+02:00;2027-04-09T10:30:00+02:00_2027-04-09T12:30:00+02:00

RueWATT 18 rue WATT  75013 PARIS
https://www.2r2c.coop/2r2cms/ +33146223371 reservation@2r2c.coop https://www.facebook.com/de.decirque/ https://www.facebook.com/de.decirque/


Afficher la carte du lieu RueWATT et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)