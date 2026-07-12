Stage cirque pour les enfants pendant les vacances de printemps RueWATT PARIS

Informations pratiques

Pour les 6/10 ans

De 10h30 à 12h30

Au sein du groupe, les enfants pourront laisser libre cours à leur

créativité et à leur imaginaire. Iels seront accompagné·es par un·e artiste de cirque professionnel·le sur qui iels pourront compter pour apprendre différentes techniques et réaliser les exercices.

Nous partirons à la découverte du vocabulaire du monde du cirque et nous explorerons ensemble son histoire et ses esthétiques.

Le dernier jour du stage, les enfants proposeront une restitution sous forme d’un court spectacle qui présente le travail réalisé durant la semaine et à laquelle les proches sont invité·es.

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Une semaine d’initiation aux arts du cirque : immersion aérienne, jeux d’équilibre, quelques notes de manipulation d’objet, portés…

Du lundi 05 avril 2027 au vendredi 09 avril 2027 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h30 à 12h30

payant

135 euros la semaine

Public enfants. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-04-05T13:30:00+02:00

fin : 2027-04-09T15:30:00+02:00

Date(s) : 2027-04-05T10:30:00+02:00_2027-04-05T12:30:00+02:00;2027-04-06T10:30:00+02:00_2027-04-06T12:30:00+02:00;2027-04-07T10:30:00+02:00_2027-04-07T12:30:00+02:00;2027-04-08T10:30:00+02:00_2027-04-08T12:30:00+02:00;2027-04-09T10:30:00+02:00_2027-04-09T12:30:00+02:00

RueWATT 18 rue WATT 75013 PARIS

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