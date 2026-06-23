Stage Clown CPA Musidora Paris

À travers des exercices d’écoute, de présence et de lâcher-prise, chacun·e explorera le jeu clownesque de manière progressive et accessible.

Les participant·es entre 7 et 12 ans seront amené·es à expérimenter différentes situations de jeu afin de développer la spontanéité et la disponibilité sur scène.

Le maquillage et la silhouette du clown seront abordés comme des outils au service du jeu, permettant d’affirmer une identité clownesque personnelle.

Le stage se déroule sur 3 après-midi de 13h30 à 16h30.

Pendant trois après-midi, les participant·es entreront en piste pour rencontrer leur clown et lui faire prendre place.

payant

24,30€/le stage

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début :

fin :

Date(s) :

CPA Musidora 51 rue François Truffaut 75012 Paris

+33144740514 bercy@claje.asso.fr



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