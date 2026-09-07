Stage clown de théâtre Adultes débutants à La Roche Posay, place de la République – La Roche-Posay, La Roche-Posay
mardi 20 octobre 2026 · place de la République - La Roche-Posay · La Roche-Posay
Informations pratiques
Stage clown de théâtre Adultes débutants à La Roche Posay 20 – 22 octobre place de la République – La Roche-Posay Vienne
Sur inscription, 75€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-20T15:00:00+02:00 – 2026-10-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-22T15:00:00+02:00 – 2026-10-22T18:00:00+02:00
Chacun de nous héberge en lui un personnage décalé, drôle, émouvant, poétique. Ce stage vous propose de le découvrir au travers de propositions d’improvisations progressives. Vous allez vous surprendre vous-même.
Renseignements et inscription ici.
3 demi-journées.
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Venez réveillez le clown qui sommeille en vous ! Atelier Atelier clown
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