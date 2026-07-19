Stage Collection Été SAG VITRAIL Vernon
dimanche 23 août 2026 · SAG VITRAIL · Vernon
Informations pratiques
Vernon
Stage Collection Été
SAG VITRAIL 32 rue Yvelin Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-23 13:30:00
fin : 2026-09-06 16:30:00
Date(s) :
2026-08-23
Choisissez votre modèle parmi la collection de saison (libellule, coquillage, voilier ou coquelicot) et réalisez votre création en vitrail Tiffany.
Informations pratiques
– Dimanches 23 Août, 30 Août, 6 Septembre
– Horaires 10h00 à 12h30 et 13h30 à 16h30
– Durée 6 h 30
– Tarif 120 € par personne l’atelier
– 4 participants maximum .
SAG VITRAIL 32 rue Yvelin Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 60 22 84 32 ateliersagvitrail@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage Collection Été
L’événement Stage Collection Été Vernon a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
À voir aussi à Vernon (Eure)
- Ciné atelier LES NOUVELLES AVENTURES DE GROS-POIS ET PETIT-POINT 4 Cinémas Theatre Vernon 19 juillet 2026
- Les rendez-vous de l’été Bébés au musée Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon 21 juillet 2026
- Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe Le petit peuple du bassin Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon 22 juillet 2026
- Les rendez-vous de l’été Les jeux du jeudi Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon 23 juillet 2026
- Les rendez-vous de l’été Cinéma en plein air Vernon 24 juillet 2026