Stage Collection Été SAG VITRAIL Vernon

Informations pratiques

Vernon

Stage Collection Été

SAG VITRAIL 32 rue Yvelin Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-23 13:30:00

fin : 2026-09-06 16:30:00

Date(s) :

2026-08-23

Choisissez votre modèle parmi la collection de saison (libellule, coquillage, voilier ou coquelicot) et réalisez votre création en vitrail Tiffany.

Informations pratiques

– Dimanches 23 Août, 30 Août, 6 Septembre

– Horaires 10h00 à 12h30 et 13h30 à 16h30

– Durée 6 h 30

– Tarif 120 € par personne l’atelier

– 4 participants maximum .

SAG VITRAIL 32 rue Yvelin Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 60 22 84 32 ateliersagvitrail@gmail.com

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English : Stage Collection Été

L’événement Stage Collection Été Vernon a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération