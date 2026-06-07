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Stage Couture de 11 à 13 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS

Stage Couture de 11 à 13 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS

Stage Couture de 11 à 13 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS lundi 20 juillet 2026.

Lieu : Centre Paris Anim' Point du Jour

Adresse : 1-9 rue du Général Malleterre

Ville : 75016 PARIS

Département : Paris

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Tarif : <p>35€ pour tout le stage </p>

Ce stage de couture pour les 11-13 ans permet de découvrir les bases essentielles (utilisation du matériel, points simples, assemblage) tout en réalisant des créations personnalisées comme des accessoires ou des vêtements. Les participants avancent à leur rythme dans une ambiance conviviale, en développant leur autonomie, leur précision et leur créativité à travers des projets concrets et valorisants.

Un stage pour apprendre les bases de la couture, créer ses propres accessoires ou vêtements et développer sa créativité dans une ambiance conviviale et inspirante. ✂️✨
Du lundi 20 juillet 2026 au vendredi 24 juillet 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 15h30 à 17h30
payant

35€ pour tout le stage 

Public jeunes. A partir de 11 ans. Jusqu’à 13 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-20T18:30:00+02:00
fin : 2026-07-24T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-20T15:30:00+02:00_2026-07-20T17:30:00+02:00;2026-07-21T15:30:00+02:00_2026-07-21T17:30:00+02:00;2026-07-22T15:30:00+02:00_2026-07-22T17:30:00+02:00;2026-07-23T15:30:00+02:00_2026-07-23T17:30:00+02:00;2026-07-24T15:30:00+02:00_2026-07-24T17:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre  75016 PARIS
https://www.actisce.eu/point-du-jour +33146510315 capointdujour@actisce.org https://www.facebook.com/centrepointdujour https://www.facebook.com/centrepointdujour


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