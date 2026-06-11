Stage couture de 9 à 15 ans aux Ateliers By The Way (Paris 10) Ateliers By The Way Paris lundi 22 juin 2026.

Votre enfant a envie d’apprendre à coudre? Ce stage de 5 cours consécutifs en petit groupe est idéal pour maîtriser les bases de la couture à la machine pour qu’il ou elle puisse être autonome à la maison.

Vos enfants et ados réaliseront 4 projets s, accompagnées par une professionnelle bienveillante et pédagogue, dans notre atelier tout équipé du 10ème! (matériel entièrement fourni).

5 matinées consécutives pour apprendre les bases de la couture à la machine et être autonome à la maison !

Du lundi 24 août 2026 au vendredi 28 août 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 12h00

Du lundi 06 juillet 2026 au vendredi 10 juillet 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 12h00

Du lundi 22 juin 2026 au vendredi 26 juin 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 12h00

payant

220 euros pour 10h de cours.

Chèques vacances acceptés (nous contacter).

Matériel entièrement fourni.

Public enfants et jeunes. A partir de 9 ans. Jusqu’à 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-22T13:00:00+02:00

fin : 2026-08-28T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-22T10:00:00+02:00_2026-06-22T12:00:00+02:00;2026-06-23T10:00:00+02:00_2026-06-23T12:00:00+02:00;2026-06-24T10:00:00+02:00_2026-06-24T12:00:00+02:00;2026-06-25T10:00:00+02:00_2026-06-25T12:00:00+02:00;2026-06-26T10:00:00+02:00_2026-06-26T12:00:00+02:00;2026-07-06T10:00:00+02:00_2026-07-06T12:00:00+02:00;2026-07-07T10:00:00+02:00_2026-07-07T12:00:00+02:00;2026-07-08T10:00:00+02:00_2026-07-08T12:00:00+02:00;2026-07-09T10:00:00+02:00_2026-07-09T12:00:00+02:00;2026-07-10T10:00:00+02:00_2026-07-10T12:00:00+02:00;2026-08-24T10:00:00+02:00_2026-08-24T12:00:00+02:00;2026-08-25T10:00:00+02:00_2026-08-25T12:00:00+02:00;2026-08-26T10:00:00+02:00_2026-08-26T12:00:00+02:00;2026-08-27T10:00:00+02:00_2026-08-27T12:00:00+02:00;2026-08-28T10:00:00+02:00_2026-08-28T12:00:00+02:00

Ateliers By The Way 100, rue du faubourg Saint Martin 75010 Paris

https://ateliersbytheway.fr/liste-principale-des-cours/stage-couture-vacances-scolaires-9-15-ans/ +33684925019 florence@ateliersbytheway.fr



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