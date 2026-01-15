Stage couture : Dessiner un patron et coudre un vêtement, la jupe cercle Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS
Stage couture : Dessiner un patron et coudre un vêtement, la jupe cercle Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS samedi 27 juin 2026.
Ce stage propose de découvrir les bases de la couture en dessinant le patron d’une jupe cercle adaptée à sa morphologie. Les participants réalisent ensuite la jupe pas à pas, pour repartir avec une pièce unique, cousue de leurs propres mains.
Apprendre à créer un vêtement sur mesure, de l’idée au vêtement fini.
Le samedi 27 juin 2026
de 11h30 à 17h30
payant
En fonction du Quotient Familial
Pause d’1h pour le déjeuner.
Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 99 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-27T14:30:00+02:00
fin : 2026-06-27T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-27T11:30:00+02:00_2026-06-27T17:30:00+02:00
Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 PARIS
https://www.actisce.eu/point-du-jour +33146510315 capointdujour@actisce.org https://www.facebook.com/centrepointdujour https://www.facebook.com/centrepointdujour
Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Point du Jour et trouvez le meilleur itinéraire