Stage couture : Dessiner un patron et coudre un vêtement, la jupe cercle Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS

Ce stage propose de découvrir les bases de la couture en dessinant le patron d’une jupe cercle adaptée à sa morphologie. Les participants réalisent ensuite la jupe pas à pas, pour repartir avec une pièce unique, cousue de leurs propres mains.

Apprendre à créer un vêtement sur mesure, de l’idée au vêtement fini.

Le samedi 27 juin 2026

de 11h30 à 17h30

payant

En fonction du Quotient Familial

Pause d’1h pour le déjeuner.

Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 99 ans.

Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 PARIS

https://www.actisce.eu/point-du-jour +33146510315 capointdujour@actisce.org https://www.facebook.com/centrepointdujour https://www.facebook.com/centrepointdujour



