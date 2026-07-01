AGENDA · Anduze
Stage créatif, Anduze, Anduze
jeudi 13 août 2026 · Anduze
Informations pratiques
Stage créatif 13 – 15 août Anduze Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-13T10:00:00+02:00 – 2026-08-13T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-15T10:00:00+02:00 – 2026-08-15T16:30:00+02:00
Anduze 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 70 10 97 29 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.atelierartsetlettres.fr »}]
Proposé par l’Atelier Arts et Lettres.
À voir aussi à Anduze (Gard)
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