Stage créatif, Anduze, Anduze

Informations pratiques

Stage créatif 13 – 15 août Anduze Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-13T10:00:00+02:00 – 2026-08-13T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-15T10:00:00+02:00 – 2026-08-15T16:30:00+02:00

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Proposé par l’Atelier Arts et Lettres.