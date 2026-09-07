stage d’Aïkido, Dojo des 3 Arches, Senlis

Informations pratiques

stage d’Aïkido 27 – 29 novembre Dojo des 3 Arches Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-27T19:00:00+01:00 – 2026-11-27T21:00:00+01:00

Fin : 2026-11-29T10:00:00+01:00 – 2026-11-29T13:00:00+01:00

Stage d’Aïkido animé par Jean Marc Martin 7e dan de l’Aïkikaï de tokyo

Dojo des 3 Arches Avenue Eugène Gazeau, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 08 74 09 32 »}]

stage d’Aïkido

assetaï