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AGENDA · Senlis

stage d’Aïkido, Dojo des 3 Arches, Senlis

vendredi 27 novembre 2026 · Dojo des 3 Arches · Senlis

stage d’Aïkido, Dojo des 3 Arches, Senlis

Informations pratiques

Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
dimanche 29 novembre 2026
Lieu
Dojo des 3 Arches
Adresse
Avenue Eugène Gazeau, 60300 SENLIS
Ville
60300 Senlis
Département
Oise

stage d’Aïkido 27 – 29 novembre Dojo des 3 Arches Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-27T19:00:00+01:00 – 2026-11-27T21:00:00+01:00
Fin : 2026-11-29T10:00:00+01:00 – 2026-11-29T13:00:00+01:00

Stage d’Aïkido animé par Jean Marc Martin 7e dan de l’Aïkikaï de tokyo

Dojo des 3 Arches Avenue Eugène Gazeau, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 08 74 09 32 »}]
stage d’Aïkido

assetaï

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