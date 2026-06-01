Stage d’aquarelle L’Île aux oiseaux Guern

Guern

Stage d’aquarelle

L’Île aux oiseaux Corn Er Pont Guern Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

En partenariat avec le moulin de Quilio pour les journées du patrimoine de pays, nous proposons un stage d’aquarelle avec Ylsonart à l’île aux oiseaux Guern.

Venez peindre des oiseaux sur L’ile aux oiseaux à Guern, avec pour toile de fond le chant des oiseaux ! Les stages s’adressent aux débutants comme aux plus expérimentés. Chaque étape du dessin à la pose des pigments se déroule avec un pas à pas, explications et démonstrations.

Et après ce moment de partage vous pourrez profiter du parc, d’un verre en terrasse, d’une pizza, d’une visite du moulin à côté… Sont également à votre disposition des locations de cabanes.

Le matériel sera fourni. Sur réservation. .

L’Île aux oiseaux Corn Er Pont Guern 56310 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 38 54

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English :

L’événement Stage d’aquarelle Guern a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté