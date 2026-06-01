Stage d’aquarelle L’Île aux oiseaux Guern
Stage d’aquarelle L’Île aux oiseaux Guern samedi 27 juin 2026.
Guern
Stage d’aquarelle
L’Île aux oiseaux Corn Er Pont Guern Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
En partenariat avec le moulin de Quilio pour les journées du patrimoine de pays, nous proposons un stage d’aquarelle avec Ylsonart à l’île aux oiseaux Guern.
Venez peindre des oiseaux sur L’ile aux oiseaux à Guern, avec pour toile de fond le chant des oiseaux ! Les stages s’adressent aux débutants comme aux plus expérimentés. Chaque étape du dessin à la pose des pigments se déroule avec un pas à pas, explications et démonstrations.
Et après ce moment de partage vous pourrez profiter du parc, d’un verre en terrasse, d’une pizza, d’une visite du moulin à côté… Sont également à votre disposition des locations de cabanes.
Le matériel sera fourni. Sur réservation. .
L’Île aux oiseaux Corn Er Pont Guern 56310 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 38 54
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English :
L’événement Stage d’aquarelle Guern a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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