Stage de batterie, 7 bis rue des Marais, Le Pouliguen
lundi 27 juillet 2026 · 7 bis rue des Marais · Le Pouliguen
Informations pratiques
Stage de batterie 27 – 31 juillet 7 bis rue des Marais Loire-Atlantique
– Sur inscription: 80
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-27T10:00:00+02:00 – 2026-07-27T11:00:00+02:00
Fin : 2026-07-31T11:00:00+02:00 – 2026-07-31T12:00:00+02:00
Pour les enfants à partir de 8 ans : 10h à 11h
Pour les adultes : 11h à 12h
Tarif : 80€ pour un stage.
Renseignements et réservations : farandole44510@gmail.com / 06 87 56 67 03 (par sms)
A partir de 8 ans.
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Pour les enfants à partir de 8 ans : 10h à 11h Pour les adultes : 11h à 12h Tarif : 80€ pour un stage. Culture Jeunesse
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