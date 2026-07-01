Stage de batterie, 7 bis rue des Marais, Le Pouliguen

Informations pratiques

Stage de batterie 27 – 31 juillet 7 bis rue des Marais Loire-Atlantique

– Sur inscription: 80

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-27T10:00:00+02:00 – 2026-07-27T11:00:00+02:00

Fin : 2026-07-31T11:00:00+02:00 – 2026-07-31T12:00:00+02:00

Pour les enfants à partir de 8 ans : 10h à 11h

Pour les adultes : 11h à 12h

Tarif : 80€ pour un stage.

Renseignements et réservations : farandole44510@gmail.com / 06 87 56 67 03 (par sms)

A partir de 8 ans.

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Pour les enfants à partir de 8 ans : 10h à 11h Pour les adultes : 11h à 12h Tarif : 80€ pour un stage. Culture Jeunesse