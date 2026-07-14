Stage de calligraphie et de peinture chinoises Feibai Institute Paris

Informations pratiques

Au cours de chaque stage, nous explorerons les styles fondamentaux à partir des chefs-d’œuvre de l’histoire de l’art chinois :

Stage de calligraphie chinoise en 2027 :

du tracé régulier et élégant du zhuanshu 篆書 (sigillaire) à la vitalité cursive du caoshu 草書 (cursive) ;

Stage de peinture chinoise en 2027 :

du geste minutieux du mogu 沒骨 (sans os) à l’expressivité spontanée du xieyi 寫意 (expression spontanée).

Chaque session alterne approches esthétiques, démonstrations, pratiques guidées et créations personnelles : nous écrirons et peindrons en pleine conscience, avec le corps, le souffle et l’imagination.

Infos pratiques & Inscription

Débutant, intermédiaire, avancé | 18 ans +

Dates & thématiques

1re session

sam.13/2 – dim.14/2/2027

Calligraphie – Zhuanshu (Sigillaire)

sam.20/2 – dim.21/2/2027

Peinture – Mogu (Sans os)

2e session

sam.10/4 – dim.11/4/2027

Calligraphie – Caoshu (Cursive)

sam.17/4 – dim.18/4/2027

Peinture – Xieyi (Expression spontanée)

10h30-16h00 (avec pause déjeuner)

10 rue Thérèse, 75001 Paris

180 EUR / 2 jours (matériel compris)

Enseignants

HU Jiaxing 胡嘉興, artiste-chercheur, responsable pédagogique des programmes d’écriture, de calligraphie et d’épigraphie chinoises. Docteur en Anthropologie culturelle du Muséum National d’Histoire Naturelle.

ZHAO Fei 趙斐, artiste-chercheuse, responsable pédagogique des programmes d’arts plastiques et de peinture chinoise. Docteur en Arts plastiques à l’Université Paris VIII.

Dans le cadre du thème de recherche-création annuel à l’Institut Feibai, chaque année, deux stages intensifs, conçus pour des niveaux progressifs, invitent à explorer la pratique de la calligraphie et de la peinture chinoises comme une méditation en mouvement — entre écriture et image, tradition et création.

Du samedi 10 avril 2027 au dimanche 11 avril 2027 :

samedi, dimanche

de 10h30 à 16h00

Du samedi 20 février 2027 au dimanche 21 février 2027 :

samedi, dimanche

de 10h30 à 16h00

Du samedi 13 février 2027 au dimanche 14 février 2027 :

samedi, dimanche

de 10h30 à 16h00

Du samedi 17 avril 2027 au dimanche 18 avril 2027 :

samedi, dimanche

de 10h30 à 16h00

payant

180 euros / 2 jours

Matériel compris.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-02-13T11:30:00+01:00

fin : 2027-04-18T19:00:00+02:00

Date(s) : 2027-02-13T10:30:00+02:00_2027-02-13T16:00:00+02:00;2027-02-14T10:30:00+02:00_2027-02-14T16:00:00+02:00;2027-02-20T10:30:00+02:00_2027-02-20T16:00:00+02:00;2027-02-21T10:30:00+02:00_2027-02-21T16:00:00+02:00;2027-04-10T10:30:00+02:00_2027-04-10T16:00:00+02:00;2027-04-11T10:30:00+02:00_2027-04-11T16:00:00+02:00;2027-04-17T10:30:00+02:00_2027-04-17T16:00:00+02:00;2027-04-18T10:30:00+02:00_2027-04-18T16:00:00+02:00

Feibai Institute 10, rue Thérèse 75001 Paris

https://feibai.org/ +33682798797 feibai.inst@gmail.com



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