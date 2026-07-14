UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Stage de calligraphie et de peinture chinoises Feibai Institute Paris

samedi 13 février 2027 · Feibai Institute · Paris

Stage de calligraphie et de peinture chinoises Feibai Institute Paris

Informations pratiques

Début
samedi 13 février 2027
Fin
dimanche 18 avril 2027
Lieu
Feibai Institute
Adresse
10, rue Thérèse
Ville
75001 Paris
Département
Paris
Tarif
<p><strong>180 euros / 2 jours<br></strong>Matériel compris.</p>

Au cours de chaque stage, nous explorerons les styles fondamentaux à partir des chefs-d’œuvre de l’histoire de l’art chinois :

Stage de calligraphie chinoise en 2027 :
du tracé régulier et élégant du zhuanshu 篆書 (sigillaire) à la vitalité cursive du caoshu 草書 (cursive) ;

Stage de peinture chinoise en 2027 :
du geste minutieux du mogu 沒骨 (sans os) à l’expressivité spontanée du xieyi 寫意 (expression spontanée).

Chaque session alterne approches esthétiques, démonstrations, pratiques guidées et créations personnelles : nous écrirons et peindrons en pleine conscience, avec le corps, le souffle et l’imagination.

Infos pratiques & Inscription

Débutant, intermédiaire, avancé | 18 ans +

Dates & thématiques

1re session
sam.13/2 – dim.14/2/2027
Calligraphie – Zhuanshu (Sigillaire)
sam.20/2 – dim.21/2/2027
Peinture – Mogu (Sans os)

2e session
sam.10/4 – dim.11/4/2027
Calligraphie – Caoshu (Cursive)
sam.17/4 – dim.18/4/2027
Peinture – Xieyi (Expression spontanée)

10h30-16h00 (avec pause déjeuner)

10 rue Thérèse, 75001 Paris

180 EUR / 2 jours (matériel compris)

Enseignants

HU Jiaxing 胡嘉興, artiste-chercheur, responsable pédagogique des programmes d’écriture, de calligraphie et d’épigraphie chinoises. Docteur en Anthropologie culturelle du Muséum National d’Histoire Naturelle.

ZHAO Fei 趙斐, artiste-chercheuse, responsable pédagogique des programmes d’arts plastiques et de peinture chinoise. Docteur en Arts plastiques à l’Université Paris VIII.

Dans le cadre du thème de recherche-création annuel à l’Institut Feibai, chaque année, deux stages intensifs, conçus pour des niveaux progressifs, invitent à explorer la pratique de la calligraphie et de la peinture chinoises comme une méditation en mouvement — entre écriture et image, tradition et création.
Du samedi 10 avril 2027 au dimanche 11 avril 2027 :
samedi, dimanche
de 10h30 à 16h00
Du samedi 20 février 2027 au dimanche 21 février 2027 :
samedi, dimanche
de 10h30 à 16h00
Du samedi 13 février 2027 au dimanche 14 février 2027 :
samedi, dimanche
de 10h30 à 16h00
Du samedi 17 avril 2027 au dimanche 18 avril 2027 :
samedi, dimanche
de 10h30 à 16h00
payant

180 euros / 2 jours
Matériel compris.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-02-13T11:30:00+01:00
fin : 2027-04-18T19:00:00+02:00
Date(s) : 2027-02-13T10:30:00+02:00_2027-02-13T16:00:00+02:00;2027-02-14T10:30:00+02:00_2027-02-14T16:00:00+02:00;2027-02-20T10:30:00+02:00_2027-02-20T16:00:00+02:00;2027-02-21T10:30:00+02:00_2027-02-21T16:00:00+02:00;2027-04-10T10:30:00+02:00_2027-04-10T16:00:00+02:00;2027-04-11T10:30:00+02:00_2027-04-11T16:00:00+02:00;2027-04-17T10:30:00+02:00_2027-04-17T16:00:00+02:00;2027-04-18T10:30:00+02:00_2027-04-18T16:00:00+02:00

Feibai Institute 10, rue Thérèse  75001 Paris
https://feibai.org/ +33682798797 feibai.inst@gmail.com


Afficher la carte du lieu Feibai Institute et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)