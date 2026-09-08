Stage de céramique Raku, Atelier 47, Villeneuve-d’Ascq
samedi 26 septembre 2026 · Atelier 47 · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Stage de céramique Raku 26 septembre – 3 octobre Atelier 47 Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Le prochain stage Raku de l’Atelier 47 aura lieu les samedi 26, dimanche 27 septembre et samedi 3 octobre de 14h à 17h.
Le nombre de places est limité, tous les niveaux sont acceptés. Vous façonnerez, décorerez et émaillerez vos sculptures en argile, puis vous expérimenterez leur cuisson spectaculaire dans le feu. Vous repartirez avec vos œuvres craquelées et/ou enfumées en Raku.
Infos : artgarage47@gmail.comhttp://www.legarage47.com/
Atelier 47 47 rue du Lieutenant Colpin 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 31 38 73 42 »}, {« type »: « email », « value »: « artgarage47@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:artgarage47@gmail.com »}, {« link »: « http://www.legarage47.com/ »}]
Le prochain stage Raku de l’Atelier 47 aura lieu les samedi 26, dimanche 27 septembre et samedi 3 octobre de 14h à 17h.
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