UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Villeneuve-d'Ascq

Stage de céramique Raku, Atelier 47, Villeneuve-d’Ascq

samedi 26 septembre 2026 · Atelier 47 · Villeneuve-d'Ascq

Stage de céramique Raku, Atelier 47, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Atelier 47
Adresse
47 rue du Lieutenant Colpin 59650 Villeneuve d'Ascq
Ville
59650 Villeneuve-d'Ascq
Département
Nord

Stage de céramique Raku 26 septembre – 3 octobre Atelier 47 Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Le prochain stage Raku de l’Atelier 47 aura lieu les samedi 26, dimanche 27 septembre et samedi 3 octobre de 14h à 17h.
Le nombre de places est limité, tous les niveaux sont acceptés. Vous façonnerez, décorerez et émaillerez vos sculptures en argile, puis vous expérimenterez leur cuisson spectaculaire dans le feu. Vous repartirez avec vos œuvres craquelées et/ou enfumées en Raku.
Infos : artgarage47@gmail.comhttp://www.legarage47.com/

Atelier 47 47 rue du Lieutenant Colpin 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 31 38 73 42 »}, {« type »: « email », « value »: « artgarage47@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:artgarage47@gmail.com »}, {« link »: « http://www.legarage47.com/ »}]
Le prochain stage Raku de l’Atelier 47 aura lieu les samedi 26, dimanche 27 septembre et samedi 3 octobre de 14h à 17h.

À voir aussi à Villeneuve-d'Ascq (Nord)