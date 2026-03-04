Stage de chant La Costette Mazet-Saint-Voy
Stage de chant La Costette Mazet-Saint-Voy lundi 17 août 2026.
Stage de chant
La Costette Centre de vacances Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : 237 – 237 – 237 EUR
stage et repas compris
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-17 09:30:00
fin : 2026-08-22 17:30:00
Date(s) :
2026-08-17
Préparation d’un spectacle musical. Chansons françaises. Technique vocale, interprétation, polyphonie, chorégraphie.
.
La Costette Centre de vacances Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 51 68 41 altimusica43@gmail.com
English :
Preparation of a musical show. French songs. Vocal technique, interpretation, polyphony, choreography.
