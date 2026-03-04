Stage de chant La Costette Mazet-Saint-Voy

Stage de chant La Costette Mazet-Saint-Voy lundi 17 août 2026.

Stage de chant

La Costette Centre de vacances Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : 237 – 237 – 237 EUR

stage et repas compris

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-17 09:30:00
fin : 2026-08-22 17:30:00

Date(s) :
2026-08-17

Préparation d’un spectacle musical. Chansons françaises. Technique vocale, interprétation, polyphonie, chorégraphie.
La Costette Centre de vacances Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 51 68 41  altimusica43@gmail.com

English :

Preparation of a musical show. French songs. Vocal technique, interpretation, polyphony, choreography.

