Stage de chants et contes L’Expression Voix et Corps chantée et contée Saveurs et papilles Chez Christiane et Patrice RASSAT La Chaise-Dieu mercredi 26 août 2026.
Chez Christiane et Patrice RASSAT 56, Baffour La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : 390 – 390 – 390 EUR
( possibilité de régler en 2 ou 3 fois )
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-30
2026-08-26
Maryse Chouvellon professeur de chant, Cathy Trufier conteuse et Michèle Dargaud pianiste-accompagnatrice vous guideront pour libérer votre voix et faire résonner votre corps instrument du 26 au 30 août pour un stage autour des saveurs et papilles.
Chez Christiane et Patrice RASSAT 56, Baffour La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 67 02 56 maryse_chouvellon@yahoo.com
English :
Singing teacher Maryse Chouvellon, storyteller Cathy Trufier and pianist-accompanist Michèle Dargaud will guide you in freeing your voice and making your body resonate from August 26 to 30 for a workshop on flavors and taste buds.
