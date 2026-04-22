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AGENDA · Vézelay

Stage de conte Vézelay

samedi 15 août 2026 · Vézelay

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Adresse
Vézelay
Ville
89450 Vézelay
Département
Yonne
Tarif
100 100 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Vézelay

Stage de conte

Vézelay Vézelay Yonne

Tarif : 100 – 100 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15 2026-08-16

Terre de Songes vous propose un stage de conte avec deux conteurs Jean Dollet et François Brébion.   .

Vézelay Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 07 69 59  terre2songes@yahoo.fr

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English : Stage de conte

L’événement Stage de conte Vézelay a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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