Informations pratiques

Vézelay

Stage de conte

Vézelay Vézelay Yonne

Tarif : 100 – 100 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15 2026-08-16

Terre de Songes vous propose un stage de conte avec deux conteurs Jean Dollet et François Brébion. .

Vézelay Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 07 69 59 terre2songes@yahoo.fr

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English : Stage de conte

L’événement Stage de conte Vézelay a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme du Grand Vézelay