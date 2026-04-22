AGENDA · Vézelay
Stage de conte Vézelay
samedi 15 août 2026 · Vézelay
Informations pratiques
Vézelay
Stage de conte
Vézelay Vézelay Yonne
Tarif : 100 – 100 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15 2026-08-16
Terre de Songes vous propose un stage de conte avec deux conteurs Jean Dollet et François Brébion. .
Vézelay Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 07 69 59 terre2songes@yahoo.fr
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English : Stage de conte
L’événement Stage de conte Vézelay a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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