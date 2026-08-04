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Stage de danse africaine Hôtel Balizy Saint-Maixent-l’École

samedi 6 février 2027 · Hôtel Balizy · Saint-Maixent-l'École

Stage de danse africaine Hôtel Balizy Saint-Maixent-l’École

Informations pratiques

Début
samedi 6 février 2027
Fin
samedi 6 février 2027
Heure de début
15:00:00
Lieu
Hôtel Balizy
Adresse
19 Rue Denfert Rochereau
Ville
79400 Saint-Maixent-l'École
Département
Deux-Sèvres
Tarif
25 25 Tarif de base plein tarif

Saint-Maixent-l’École

Stage de danse africaine

Hôtel Balizy 19 Rue Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-06 15:00:00
fin : 2027-02-06 17:00:00

Date(s) :
2027-02-06

Stage tous niveaux de danses d’Afrique de l’Ouest.

Pour apprendre une chorégraphie, chacun à son rythme, dans la bonne humeur !   .

Hôtel Balizy 19 Rue Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 09 90 95  assodaalila@gmail.com

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English : Stage de danse africaine

L’événement Stage de danse africaine Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Haut Val De Sèvre

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