Stage de danse africaine Hôtel Balizy Saint-Maixent-l’École

Informations pratiques

Saint-Maixent-l’École

Stage de danse africaine

Hôtel Balizy 19 Rue Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-06 15:00:00

fin : 2027-02-06 17:00:00

Date(s) :

2027-02-06

Stage tous niveaux de danses d’Afrique de l’Ouest.

Pour apprendre une chorégraphie, chacun à son rythme, dans la bonne humeur ! .

Hôtel Balizy 19 Rue Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 09 90 95 assodaalila@gmail.com

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English : Stage de danse africaine

L’événement Stage de danse africaine Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Haut Val De Sèvre