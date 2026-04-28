Stage de Danse Classique avec Philippe Anota Danseur Étoile International (Tous niveaux) Studio de Danse Vichy
Stage de Danse Classique avec Philippe Anota Danseur Étoile International (Tous niveaux) Studio de Danse Vichy samedi 13 juin 2026.
Vichy
Stage de Danse Classique avec Philippe Anota Danseur Étoile International (Tous niveaux)
Studio de Danse Boulevard de la Mutualité Vichy Allier
Tarif : 20 – 20 – 70 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-14 18:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Stage de Danse Classique à partir de 8 ans.
Deux jours exceptionnels sous la direction de Philippe Anota Danseur Étoile International, 1er Prix du Conservatoire National Supérieur de Danse de Paris, et 1er Prix au Concours International de Lausanne.
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Studio de Danse Boulevard de la Mutualité Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 14 06 66 espacedanse.acorps@gmail.com
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English :
Classical dance workshop for ages 8 and up.
Two exceptional days under the direction of Philippe Anota, International Star Dancer, 1st Prize at the Conservatoire National Supérieur de Danse de Paris, and 1st Prize at the Lausanne International Competition.
L’événement Stage de Danse Classique avec Philippe Anota Danseur Étoile International (Tous niveaux) Vichy a été mis à jour le 2026-04-28 par Vichy Destinations
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