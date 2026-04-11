Châtillon-sur-Loire

Stage de danse contemporaine

Rue du Stade Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : 27 – 27 – EUR

27

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 14:30:00

fin : 2026-05-03 17:30:00

Date(s) :

2026-05-03

Initiez-vous ou perfectionnez votre pratique lors d’un stage de danse contemporaine à Châtillon-sur-Loire. Ouvert à tous les niveaux dès 14 ans, ce rendez-vous de 3h avec Cécile Berrebi de Noailles promet une belle immersion dans l’univers du mouvement.

Envie de découvrir la danse contemporaine ou d’approfondir votre pratique ? Rendez-vous à Châtillon-sur-Loire pour un stage de 3h ouvert à tous les niveaux, à partir de 14 ans.

Animé par Cécile Berrebi de Noailles, danseuse soliste et chorégraphe internationale, ce stage est une belle occasion d’explorer le mouvement, l’expression corporelle et la créativité dans un cadre accessible et stimulant. Que vous soyez débutant ou déjà initié, chacun pourra évoluer à son rythme au fil de cet après-midi placé sous le signe de la danse et du partage.

Organisé avec l’association Salsa & Co, ce rendez-vous promet une immersion artistique intense et inspirante, le temps d’un stage à vivre pleinement. Pensez à réserver, les places sont limitées. 27 .

Rue du Stade Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 72 21 73 92

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English :

Discover Semba dance with an exceptional workshop in Châtillon-sur-Loire on Sunday March 23 from 3pm to 6pm with Salsa and Co! Learn with Dennis Di Beijinho & Cabo, then practice your steps before closing with an aperitif. Price: 20? Reservations required.

L’événement Stage de danse contemporaine Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-11 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX