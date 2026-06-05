STAGE de DANSE CONTEMPORAINE Théâtre du Rond Point Valréas

Valréas

STAGE de DANSE CONTEMPORAINE

Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas Vaucluse

Tarif : – – 200 EUR

Pour la semaine

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-21

STAGE Mouvement et Création

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Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com

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English :

WORKSHOP: Movement and Creation

L’événement STAGE de DANSE CONTEMPORAINE Valréas a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes