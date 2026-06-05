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STAGE de DANSE CONTEMPORAINE Théâtre du Rond Point Valréas

STAGE de DANSE CONTEMPORAINE Théâtre du Rond Point Valréas mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Théâtre du Rond Point

Adresse : 21 Rue du Berteuil

Ville : 84600 Valréas

Département : Vaucluse

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Tarif : 200 Pour la semaine

Valréas

STAGE de DANSE CONTEMPORAINE

Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas Vaucluse

Tarif : – – 200 EUR

Pour la semaine

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-21

STAGE Mouvement et Création
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Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45  theatredurondpoint@gmail.com

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English :

WORKSHOP: Movement and Creation

L’événement STAGE de DANSE CONTEMPORAINE Valréas a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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