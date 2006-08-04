Stage de danse en ligne Rue de la Mer Luc-sur-Mer vendredi 4 août 2006.

Luc-sur-Mer

Stage de danse en ligne

Rue de la Mer Parc de la baleine Luc-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2006-08-04 17:30:00

fin : 2026-08-07 19:00:00

Date(s) :

2006-08-04 2026-07-21

Stage du lundi au vendredi, suivez une chorégraphie commune

Véritable discipline de groupe, la danse en ligne consiste à suivre une chorégraphie commune en étant disposé sur une ou plusieurs rangées.

Stage du lundi au vendredi. .

Rue de la Mer Parc de la baleine Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 6 75 51 30 81 formalucdanse@gmail.com

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English : Stage de danse en ligne

Workshops from Monday to Friday, follow a common choreography

L’événement Stage de danse en ligne Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de tourisme de Cœur de Nacre