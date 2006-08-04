Stage de danse en ligne Rue de la Mer Luc-sur-Mer
Stage de danse en ligne Rue de la Mer Luc-sur-Mer vendredi 4 août 2006.
Luc-sur-Mer
Stage de danse en ligne
Rue de la Mer Parc de la baleine Luc-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2006-08-04 17:30:00
fin : 2026-08-07 19:00:00
Date(s) :
2006-08-04 2026-07-21
Stage du lundi au vendredi, suivez une chorégraphie commune
Véritable discipline de groupe, la danse en ligne consiste à suivre une chorégraphie commune en étant disposé sur une ou plusieurs rangées.
Stage du lundi au vendredi. .
Rue de la Mer Parc de la baleine Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 6 75 51 30 81 formalucdanse@gmail.com
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English : Stage de danse en ligne
Workshops from Monday to Friday, follow a common choreography
L’événement Stage de danse en ligne Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de tourisme de Cœur de Nacre
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