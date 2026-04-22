Stage de danse et bal trad Espace Animations Montcuq-en-Quercy-Blanc
Stage de danse et bal trad Espace Animations Montcuq-en-Quercy-Blanc samedi 14 novembre 2026.
Montcuq-en-Quercy-Blanc
Stage de danse et bal trad
Espace Animations Allée des Marronniers Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 09:30:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
En journée, initiation aux danses par les musiciens des Pastourels.
Le soir, bal trad
En journée, initiation aux danses par les musiciens des Pastourels.
Le soir, bal trad. Organisé par les Pastourels de la Tour en partenariat avec l’AMTPQuercy.
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Espace Animations Allée des Marronniers Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 6 84 41 55 12 fabi.vilate@wanadoo.fr
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English :
During the day, initiation to the dances by the Pastourels musicians.
In the evening, trad dance
L’événement Stage de danse et bal trad Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Cahors Vallée du Lot
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