Stage de danse et bal trad Espace Animations Montcuq-en-Quercy-Blanc

Montcuq-en-Quercy-Blanc

Stage de danse et bal trad

Espace Animations Allée des Marronniers Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 09:30:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

En journée, initiation aux danses par les musiciens des Pastourels.

Le soir, bal trad

En journée, initiation aux danses par les musiciens des Pastourels.

Le soir, bal trad. Organisé par les Pastourels de la Tour en partenariat avec l’AMTPQuercy.

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Espace Animations Allée des Marronniers Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 6 84 41 55 12 fabi.vilate@wanadoo.fr

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English :

During the day, initiation to the dances by the Pastourels musicians.

In the evening, trad dance

L’événement Stage de danse et bal trad Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Cahors Vallée du Lot