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Stage de danse USL Laval

Stage de danse USL Laval samedi 11 juillet 2026.

Lieu
USL
Adresse
Rue d'Hilard
Ville
53000 Laval
Département
Mayenne
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
10 10 40

Laval

Stage de danse

USL Rue d’Hilard Laval Mayenne

Tarif : 10 – 10 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-14 16:30:00

Date(s) :
2026-07-11

Stage de danse ancienne danse trad et contredanses anglaises, ouvert à tous, animé par Thierry Crespin formateur en danses traditionnelles à Besançon.
Programme

Trad : bourrées du Berry danses des Balkans
Contredanses contredanses anglaises

Dates et heures : du samedi 11 juillet au mardi 14 juillet

matin 10h-12h30 Danse Trad

pause déjeuner entre 12h30 et13h30

après midi 13h30-16h30 contredanses

Il est possible de ne suivre que les modules du matin ou de l’après midi.

Formateurs

Stage animé par Thierry Crespin, formateur en danses traditionnelles à la MJC de Palente (Besançon)

Lieu:

Salle de danse de l’USL, 51 rue d’Hilard, Laval

Tarifs

Stage complet 40 €
les 4 matins 25 €
les 4 après midi : 25€
1 demi journée : 10 €

Tarifs réduits pour les moins de 25 ans, les demandeurs d’emploi, les élèves de danse de l’USL (nous consulter)   .

USL Rue d’Hilard Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 7 69 80 13 11  unavoce53@gmail.com

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English :

Historical dance workshop: traditional dance and English country dances, open to everyone, led by Thierry Crespin, a traditional dance instructor from Besançon.

L’événement Stage de danse Laval a été mis à jour le 2026-06-19 par LAVAL TOURISME

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