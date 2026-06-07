Stage de danse USL Laval
Stage de danse USL Laval samedi 11 juillet 2026.
Laval
Stage de danse
USL Rue d’Hilard Laval Mayenne
Tarif : 10 – 10 – 40 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-14 16:30:00
Date(s) :
2026-07-11
Stage de danse ancienne danse trad et contredanses anglaises, ouvert à tous, animé par Thierry Crespin formateur en danses traditionnelles à Besançon.
Programme
Trad : bourrées du Berry danses des Balkans
Contredanses contredanses anglaises
Dates et heures : du samedi 11 juillet au mardi 14 juillet
matin 10h-12h30 Danse Trad
pause déjeuner entre 12h30 et13h30
après midi 13h30-16h30 contredanses
Il est possible de ne suivre que les modules du matin ou de l’après midi.
Formateurs
Stage animé par Thierry Crespin, formateur en danses traditionnelles à la MJC de Palente (Besançon)
Lieu:
Salle de danse de l’USL, 51 rue d’Hilard, Laval
Tarifs
Stage complet 40 €
les 4 matins 25 €
les 4 après midi : 25€
1 demi journée : 10 €
Tarifs réduits pour les moins de 25 ans, les demandeurs d’emploi, les élèves de danse de l’USL (nous consulter) .
USL Rue d’Hilard Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 7 69 80 13 11 unavoce53@gmail.com
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English :
Historical dance workshop: traditional dance and English country dances, open to everyone, led by Thierry Crespin, a traditional dance instructor from Besançon.
L’événement Stage de danse Laval a été mis à jour le 2026-06-19 par LAVAL TOURISME
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