Stage de danse USL Laval

Laval

Stage de danse

USL Rue d’Hilard Laval Mayenne

Tarif : 10 – 10 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-14 16:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Stage de danse ancienne danse trad et contredanses anglaises, ouvert à tous, animé par Thierry Crespin formateur en danses traditionnelles à Besançon.

Programme

Trad : bourrées du Berry danses des Balkans

Contredanses contredanses anglaises

Dates et heures : du samedi 11 juillet au mardi 14 juillet

matin 10h-12h30 Danse Trad

pause déjeuner entre 12h30 et13h30

après midi 13h30-16h30 contredanses

Il est possible de ne suivre que les modules du matin ou de l’après midi.

Formateurs

Stage animé par Thierry Crespin, formateur en danses traditionnelles à la MJC de Palente (Besançon)

Lieu:

Salle de danse de l’USL, 51 rue d’Hilard, Laval

Tarifs

Stage complet 40 €

les 4 matins 25 €

les 4 après midi : 25€

1 demi journée : 10 €

Tarifs réduits pour les moins de 25 ans, les demandeurs d’emploi, les élèves de danse de l’USL (nous consulter) .

USL Rue d’Hilard Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 7 69 80 13 11 unavoce53@gmail.com

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English :

Historical dance workshop: traditional dance and English country dances, open to everyone, led by Thierry Crespin, a traditional dance instructor from Besançon.

L’événement Stage de danse Laval a été mis à jour le 2026-06-19 par LAVAL TOURISME