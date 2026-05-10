Stage de dessin du paysage Jardin du Luxembourg PARIS

Le contenu :

– Dessiner un arbre avec des étapes : le cadrage, puis le croquis, le travail des détails et la valorisation.

– Dessiner les spécificités des espèces d’arbres.

– Dessiner les buissons, les rochers.

– La composition et la création d’un paysage.

– Les plans et les valeurs.

– La composition.

– Bases de la perspective

Matériel :

Carnet à dessin lay out A3 75 gr

Crayons à papier hb, 2b, gomme et taille-crayon à réservoir.

1 feutre à l’alcool gris moyen et un feutre fin waterproof.

Une planche A3 en bois avec pinces.

Ce stage permet d’apprendre à dessiner les arbres, les plantes, les rochers. Depuis la structure principale qui compose ces différents éléments jusqu’à la manière de les représenter dans les détails. Au-delà de la valorisation et de la recherche des contrastes.

Nous travaillerons la structure de la composition du paysage, les premiers et seconds plans et les différentes notions qui s’y rattachent.

Du lundi 22 juin 2026 au mardi 23 juin 2026 :

lundi, mardi

de 10h00 à 17h00

payant

180 euros

Public jeunes et adultes. A partir de 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-22T13:00:00+02:00

fin : 2026-06-23T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-22T10:00:00+02:00_2026-06-22T17:00:00+02:00;2026-06-23T10:00:00+02:00_2026-06-23T17:00:00+02:00

Jardin du Luxembourg 2, rue Auguste-Comte 75006 PARIS

+33625291118 labdessin@yahoo.com https://www.facebook.com/florent.lab.731 https://www.facebook.com/florent.lab.731



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