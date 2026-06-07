Stage de dessin-peinture dans le quartier latin Église Saint-Julien-le-Pauvre PARIS
Stage de dessin-peinture dans le quartier latin Église Saint-Julien-le-Pauvre PARIS samedi 27 juin 2026.
Stage du samedi 27 juin, dans le quartier latin, autour de l’église Saint-Julien-le-Pauvre :
Ce mini-stages se déroule en extérieur, de 11h00 à 15h00Dans ce stage, vous aurez :
- Un lieu ou quartier agréable, visité à l’avance et choisi avec soin.
- Des indications pour choisir votre matériel que ce soit dans une optique de croquis, e carnet de voyage ou de peinture pure
- Des explications pour démarrer, une démonstration
- Une assistance individuelle
- Et aussi, je l’espère, le plaisir de dessiner ensemble et de profiter de l’instant !
Les caractéristiques précises de chaque stage sont indiquées ci-joint dans le descriptif du stage : lieu , date et horaires, …Si vous êtes tenté (e), faites-moi signe rapidement, pour réserver votre place et recevoir les indications concernant le matériel et le lieu du rendez-vous.
Des mini-stages de croquis et peinture « en plein air », à Paris Je vous propose d’aller à la découverte d’un quartier de Paris avec un carnet à dessin, des crayons, des couleurs d’aquarelle…
Le samedi 27 juin 2026
de 11h00 à 15h00
payant
55 €,
détails et paiement sur le site internet
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-27T14:00:00+02:00
fin : 2026-06-27T18:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-27T11:00:00+02:00_2026-06-27T15:00:00+02:00
Église Saint-Julien-le-Pauvre 1 rue Saint-Julien-le-Pauvre 75005 PARIS
https://villa-bastille.com/ +33624028998 pat.fouilhoux@gmail.com
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