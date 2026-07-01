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Stage de fusain, Art à Mons, Celas

lundi 13 juillet 2026 · Art à Mons · Celas

Stage de fusain, Art à Mons, Celas

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Lieu
Art à Mons
Adresse
58 route d’Alès, 30340 Mons
Ville
30340 Celas
Département
Gard
Tarif
65 € (matériel fourni)

Stage de fusain Lundi 13 juillet, 09h00, 13h30 Art à Mons Gard

65 € (matériel fourni)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-13T09:00:00+02:00 – 2026-07-13T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-13T13:30:00+02:00 – 2026-07-13T16:30:00+02:00

Art à Mons 58 route d’Alès, 30340 Mons Celas 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 03 62 26 61 »}]
Proposé par l’association Art à Mons.

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