Stage de modelage, Art à Mons, Celas

Informations pratiques

Stage de modelage 15 – 17 juillet Art à Mons Gard

185 € (matériel fourni)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T09:00:00+02:00 – 2026-07-15T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-17T13:30:00+02:00 – 2026-07-17T16:30:00+02:00

Matériel et cuisson inclus.

18 heures de stage.

Art à Mons 58 route d’Alès, 30340 Mons Celas 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 03 62 26 61 »}]

Proposé par l’association Art à Mons.