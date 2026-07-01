AGENDA · Celas
Stage de modelage, Art à Mons, Celas
mercredi 15 juillet 2026 · Art à Mons · Celas
Informations pratiques
Stage de modelage 15 – 17 juillet Art à Mons Gard
185 € (matériel fourni)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T09:00:00+02:00 – 2026-07-15T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-17T13:30:00+02:00 – 2026-07-17T16:30:00+02:00
Matériel et cuisson inclus.
18 heures de stage.
Art à Mons 58 route d’Alès, 30340 Mons Celas 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 03 62 26 61 »}]
Proposé par l’association Art à Mons.
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