Stage de guitare Flamenca AUDITORIUM DE L’ECOLE DE MUSIQUE Parthenay

AUDITORIUM DE L’ECOLE DE MUSIQUE 19 Avenue du Président Wilson Parthenay Deux-Sèvres
Venez vous initier aux techniques et au répertoire de la guitare flamenca !
Stage dirigé par Jean Coucharrière, enseignant à l’École de musique.
Techniques de la main droite, harmonie et gammes Arabo-Andalouse, rythmiques
Différents styles Tangos, Rumba, Sevillanas, Bulerias.
Ouvert aux débutants et avancés Sur inscription.
Pour plus d’infos veuillez vous renseigner auprès du secrétariat de l’école de musique communautaire. .
AUDITORIUM DE L’ECOLE DE MUSIQUE 19 Avenue du Président Wilson Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 03 45 ecolemusique@cc-parthenay-gatine.fr
