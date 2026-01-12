Stage de guitare Flamenca AUDITORIUM DE L’ECOLE DE MUSIQUE Parthenay

Stage de guitare Flamenca

AUDITORIUM DE L’ECOLE DE MUSIQUE 19 Avenue du Président Wilson Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Venez vous initier aux techniques et au répertoire de la guitare flamenca !

Stage dirigé par Jean Coucharrière, enseignant à l’École de musique.

Techniques de la main droite, harmonie et gammes Arabo-Andalouse, rythmiques

Différents styles Tangos, Rumba, Sevillanas, Bulerias.

Ouvert aux débutants et avancés Sur inscription.

Pour plus d’infos veuillez vous renseigner auprès du secrétariat de l’école de musique communautaire. .

AUDITORIUM DE L’ECOLE DE MUSIQUE 19 Avenue du Président Wilson Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 03 45 ecolemusique@cc-parthenay-gatine.fr

