Stage de linogravure Centre Paris Anim’ Musidora Paris jeudi 21 mai 2026.

Ce stage de linogravure invite les participants à approfondir un travail de création déjà engagé autour d’un projet éditorial collectif.

Le temps du stage est consacré à la finalisation des matrices destinées à l’impression : affinage des motifs, reprise des détails et ajustement des contrastes.

Une immersion à la fois artistique et technique pour aboutir à des matrices lisibles, cohérentes et en parfaite harmonie avec l’ensemble du projet éditorial.

Thématique : Réalisation des matrices d’un projet éditorial collectif
Le jeudi 21 mai 2026
de 19h30 à 21h30
payant

2,70€ pour les plus de 26 ans ou selon QF pour les moins de 26 ans.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Centre Paris Anim’ Musidora 51 rue François Truffaut  75012 Paris
+33144740514 bercy@claje.asso.fr


Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Musidora et trouvez le meilleur itinéraire