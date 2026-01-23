Stage de linogravure Centre Paris Anim’ Musidora Paris
Stage de linogravure Centre Paris Anim’ Musidora Paris jeudi 21 mai 2026.
Ce stage de linogravure invite les participants à approfondir un travail de création déjà engagé autour d’un projet éditorial collectif.
Le temps du stage est consacré à la finalisation des matrices destinées à l’impression : affinage des motifs, reprise des détails et ajustement des contrastes.
Une immersion à la fois artistique et technique pour aboutir à des matrices lisibles, cohérentes et en parfaite harmonie avec l’ensemble du projet éditorial.
Thématique : Réalisation des matrices d’un projet éditorial collectif
Le jeudi 21 mai 2026
de 19h30 à 21h30
payant
2,70€ pour les plus de 26 ans ou selon QF pour les moins de 26 ans.
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-21T22:30:00+02:00
fin : 2026-05-22T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-21T19:30:00+02:00_2026-05-21T21:30:00+02:00
Centre Paris Anim’ Musidora 51 rue François Truffaut 75012 Paris
+33144740514 bercy@claje.asso.fr
Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Musidora et trouvez le meilleur itinéraire