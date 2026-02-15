Stage de pêche aux leurres (ados) Châtillon-sur-Loire

Stage de pêche aux leurres (ados)

En partenariat avec Station Verte et Station pêche, la Fédération de Pêche du Loiret organise un stage Pêche aux leurres Ados à Châtillon-sur-Loire. Accessible aux ados de 12 ans à 15 ans, sur réservation. Stage gratuit. Matériel fourni.

Dans le cadre d’un partenariat avec Station Verte et Station pêche, la fédération de pêche du Loiret organise des stages gratuits à destination des adolescents.

Stage de pêche aux leurres destiné aux adolescents de 12 ans à 15 ans, organisé par la fédération de pêche du Loiret.

Stage gratuit. Le matériel est fourni. Inscription obligatoire, 6 participants maximum. 120 .

Les Combles Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 56 62 69 PAULDE45@ORANGE.FR

In partnership with Station Verte and Station Pêche, the Loiret Fishing Federation is organizing a lure fishing course for teens at Châtillon-sur-Loire. Open to teenagers aged 12 to 15, booking required. Free course. Equipment supplied.

